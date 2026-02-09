Super Bowl finalinde zafer Seattle Seahawks’ın

ABD’nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk karşılaşması Super Bowl’da ipi göğüsleyen ekip Seattle Seahawks oldu.

60. Super Bowl finalinde Kaliforniya’nın Santa Clara kentinde yer alan Levi’s Stadyumu’nda sahaya çıkan Seahawks, New England Patriots’ı 29-13 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Savunmayla gelen şampiyonluk

Mücadelede Seattle Seahawks savunması öne çıktı. Patriots’ın oyun kurucusu Drake Maye, maç boyunca Seahawks savunması tarafından altı kez sack’e uğratıldı ya da etkisiz hale getirildi.

Karşılaşmanın ilk touchdown’ı ise ancak dördüncü çeyrekte geldi. AJ Barner, Maye’in yaptığı fumble sonrası Sam Darnold’ın pasını yakalayarak skoru 19-0’a taşıdı.

Jason Myers’tan tarihi rekor

Seattle adına Jason Myers, beş field goal isabetiyle Super Bowl tarihinde bir rekora imza attı. Patriots cephesinde Mack Hollins’in 32 metrelik touchdown’ı kısa süreli bir umut yaratsa da Seattle savunması Drake Maye’in iki pasını interception ile keserek geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu interception’lardan birinin touchdown’la sonuçlanması, Seahawks’ın galibiyetini kesinleştirdi.

Seahawks tarihinde ikinci kez zirvede

Bu sonuçla Seattle Seahawks, kulüp tarihinde ikinci kez Super Bowl şampiyonluğunu kazandı. Seahawks forması giyen Kenneth Walker, maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Walker, yaklaşık 124 metrelik koşusuyla Super Bowl tarihinde son 28 yılın en uzun mesafesine ulaşan isim oldu. Ayrıca Walker, 1998’den bu yana Super Bowl’da MVP seçilen ilk running back olarak kayıtlara geçti.

Bad Bunny’nin şovu Trump'ın hedefinde

Super Bowl’un devre arası gösterisinde Grammy ödüllü Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny sahne aldı. Tamamı İspanyolca şarkılardan oluşan performans, ABD’de hem müzik dünyasında hem de siyasi alanda geniş yankı uyandırdı. Super Bowl tarihinde ilk kez bu ölçekte tamamen İspanyolca bir devre arası şovu gerçekleştirildi.

Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny, Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik eleştirileriyle biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Bad Bunny’nin Super Bowl devre arasındaki İspanyolca performansına sert tepki gösterdi. Trump sahneyi, "korkunç, iğrenç ve Amerika'ya hakaret" sözleriyle değerlendirdi.

Bilet fiyatları dikkat çekmişti

ABD'de Seattle Seahawks ile New England Patriots arasında oynanan Super Bowl LX öncesinde bilet fiyatları hızla yükselmiş ve en ucuz koltuklar 6 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bu yılki final, son yılların en pahalı Super Bowl’ları arasında yer aldı.