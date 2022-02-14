Super Bowl her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgiyle takip edildi. TSİ 02.00'de başlayan Super Bowl, NFL finalinin yanı sıra görsel şölene de sahne oldu. NFL'in bu yıl en iyileri olan Los Angeles Rams ve Cincinnati Bengals'in karşı karşıya geldiği karşılaşmanın devre arası şovları geceye damga vurdu.

Kupa The Rams'ın oldu

Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesinde Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals SoFi Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı The Rams 23-20 kazanarak NFL şampiyonu olmayı başardı.

Devre arası gösterisinde hip-hop rüzgarı

NBC'de canlı yayınlanan Super Bowl'da devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe sahne aldı ve seyircileri coşturdu.

56. Super Bowl finalinde Amerika milli marşısını ise Mickey Guyton okudu.

Super Bowl nedir?

ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçını kapsayan organizasyon Super Bowl adıyla anılmaktadır. Super Bowl kapsamında National Football Conference (NFC) şampiyonu ile American Football Conference (AFC) şampiyonu karşılaşır ve kazanan takım şampiyonluğunu ilan eder.