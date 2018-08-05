Süper Kupa, Akhisarspor'un

05 Ağustos 2018

TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



5. dakikada Manu, kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Savunmadan seken top, Barbosa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Seleznov, Nagatomo'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1





79. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Nagatomo'nun ara pasına hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1





Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın galibini belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.



Akhisarspor'da Güray Vural, Larsson, Ömer Bayram, Miguel Lopes ve Seleznov fileleri havalandırdı. Galatasaray'da ise Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Feghouli ve Rodrigues, topu filelerle buluştururken, Gomis penaltı atışından yararlanamadı.



Penaltı atışları sonunda Akhisarspor, Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.





VAR ilk kez kullanıldı

Ceza sahasına hareketlenen Rodrigues, Dany'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi. Merkezden gelen uyarı üzerine Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden pozisyonu tekrar izledi ve kararını değiştirmedi.

Kaynak: AA