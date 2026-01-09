Süper Kupa final ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa finalinde Trabzonspor'u eleyen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Önemli eksiklikleri bulunan iki takım müzesine bir kupa daha götürmek için sahaya çıkarken futbolseverler de mücadele bilgilerini araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa finali ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

406'ncı randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray bugüne dek 405 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 148, Galatasaray 128 galibiyet alırken 129 maç da berabere sone erdi.