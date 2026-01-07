SÜPER KUPA FİNALİ: Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa finali futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kozlarını paylaşacağı dev derbi için geri sayım başladı. Final öncesi yayın ve saat bilgileri araştırılıyor. Bu nedenle taraftarlar "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Süper Kupa finali ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

406'ncı randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray bugüne dek 405 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 148, Galatasaray 128 galibiyet alırken 129 maç da berabere sone erdi.