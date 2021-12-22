Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finaline Katar ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgiye göre, geçtiğimiz sezonu hem lig şampiyonu hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, kupa finalisti Antalyaspor ile arasında oynanacak maça Katar ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş-Antalyaspor rekabeti

İki takım daha önce resmi maçlarda 59 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 41'ini Beşiktaş, 7'sini Antalyaspor kazandı. 11 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.