Süper Kupa finali: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği gün geldi çattı. Süper Kupa finalinde PSG ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Sabırsızlık gitgide artarken "PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları peş peşe geliyor. İşte mücadeleye dair bilgiler...

PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain - Tottenham maçı bu akşam saat bu akşam saat 22.00'de İtalya'da Friuli Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

25 ayrı takım sevindi

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.

Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupada mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.