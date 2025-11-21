Süper Kupa maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu

2025 Süper Kupa finalinin 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı daha önce duyurulmuştu. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle yarı final eşleşmelerinin takvimi de kesinleşti.

Kupa finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yarı final karşılaşmalarının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı’nda, 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı’nda yapılacağını; final müsabakasının ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıklamıştı.

Bu yıl ilk kez dört ekipli formatla düzenlenen Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmeleri oluşmuştu.

Kura sonucunda yarı final karşılaşmaları şu tarihlerde oynanacak: