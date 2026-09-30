Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa’da yarı final ve final maçlarının tarihlerini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre yarı final müsabakaları, 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe karşılaşacak.

Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Karşılaşmaların oynanacağı statlar ise daha sonra ilan edilecek.