Süper Kupa'da derbinin saati değişti!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının başlama saati, olumsuz hava koşulları nedeniyle öne alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maç saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Derbinin saati değişti

Buna göre, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.30’da başlaması planlanan müsabaka, İstanbul Valiliği’nin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları dikkate alınarak 18.45’e çekildi.

Süper Kupa finali şifreli kanalda mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Ocak Cumartesi saat 18.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Devler arasında 406'ncı randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray bugüne dek 405 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 148, Galatasaray 128 galibiyet alırken 129 maç da berabere sone erdi.