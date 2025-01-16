SÜPER LİG 20. HAFTA BAŞLIYOR! Yarın hangi maçlar var? Haftanın diğer maçları hangileri? İşte program
Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak diğer maçlar da belli oldu. Yarın hangi maçlar oynanacak? Haftanın diğer diğer karşılaşmaları hangileri olacak? İşte Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlar...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın başlıyor. 16 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Haftanın diğer maçları da belli oldu. İşte haftanın maç programı...
Haftanın maç programı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlar şöyle:
17 Ocak Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)