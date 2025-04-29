Süper Lig 35. hafta: Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray son maç öncesi Trabzonspor ile karşı karıya gelecek. Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor, rakibini sahasında yenmek isterken Galatasaray ise şampiyonluk yolunda yara almamak için Karadeniz Fırtınası'nı rahat bir skorla geçmek isteyecek.

Bu zorlu randevunun tarihi bugün belli olurken binlerce kişi şimdi "Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusuna cevap arıyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 10 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.