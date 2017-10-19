Süper Lig 9. hafta maçlarıyla devam ediyor
Ligde 9. hafta, yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. 22 Ekim Pazar günü ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi oynanacak.
Süper Lig'de 9. haftanın perdesi, yarın yapılacak 2 maçla açılacak.
Ligdeki 9. hafta mücadelesi yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
21 Ekim Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Kaynak: AA