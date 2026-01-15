SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ: Maçlar ne zaman başlıyor?

Devre arası molası sürerken Süper Lig için geri sayım başladı. Tribünleri ve ekran başındaki izleyicileri yeniden heyecanlandıracak maç takvimi merak konusu oldu. Ligin yeniden başlayacağı tarih, futbol tutkunları tarafından araştırılırken "Süper Lig ne zaman başlayaca" sorusuna yanıt aranıyor.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvime göre Süper Lig'de ikinci devre 17 Ocak'ta başlayacak.

18. hafta

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)