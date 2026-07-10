SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026/27 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor?

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Süper Lig için geri sayım sürüyor. Kulüpler hazırlık kampında ve hazırlık maçları devam ediyor. Dün fikstür belli olurken "2026/27 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor" sorusu her geçen gün tırmanıyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig başlangıç tarihini paylaştı. Buna göre 14 Ağustos'ta başlayacak. 21 Aralık'ta devre sona erecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

İlh hafta maç programı

Gaziantep FK - Alanyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Konyaspor - Çaykur Rizerspor

Galatasaray - Çorum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Samsunspor - Göztepe

Derbi tarihleri...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4. haftada oynanacak.

Trabzonspor - Galatasaray derbisi 6. haftada oynanacak.

Tarbzonspor - Beşiktaş derbisi 8. haftada oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 13. haftada oynanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi 15. haftada oynanacak.