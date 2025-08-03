  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
Takip Et

Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?

Heyecanla beklenen Süper lig yakında başlıyor. Bu sene yine yıldız isimlerle imza töreni düzenleyen takımlar lige yine iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı yeni transferleri bir an önce izlemek istiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?
Takip Et

2025-2026 sezonu için nefesler tutuldu. Süper Lig yakında başlıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Taraftar takımlarını bir an evvel sahada görmek isterken "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.

Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman? - Resim : 1

8 Ağustos Cuma

21:30 Gaziantep FK – Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği

21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor

21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa

10 Ağustos Pazar

19:00 Rizespor – Göztepe

19:00 Eyüpspor – Konyaspor

21:30 Kayserispor – Beşiktaş

21:30 Karagümrük – Başakşehir

11 Ağustos Pazartesi

21:30 Trabzonspor – Kocaelispor

Kaynak: HABER MERKEZİ