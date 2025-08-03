Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?

2025-2026 sezonu için nefesler tutuldu. Süper Lig yakında başlıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Taraftar takımlarını bir an evvel sahada görmek isterken "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.

8 Ağustos Cuma

21:30 Gaziantep FK – Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği

21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor

21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa

10 Ağustos Pazar

19:00 Rizespor – Göztepe

19:00 Eyüpspor – Konyaspor

21:30 Kayserispor – Beşiktaş

21:30 Karagümrük – Başakşehir

11 Ağustos Pazartesi

21:30 Trabzonspor – Kocaelispor