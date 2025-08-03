Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?
Heyecanla beklenen Süper lig yakında başlıyor. Bu sene yine yıldız isimlerle imza töreni düzenleyen takımlar lige yine iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı yeni transferleri bir an önce izlemek istiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
2025-2026 sezonu için nefesler tutuldu. Süper Lig yakında başlıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Taraftar takımlarını bir an evvel sahada görmek isterken "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.
Süper Lig ne zaman başlayacak?
2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.
8 Ağustos Cuma
21:30 Gaziantep FK – Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği
21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor
21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa
10 Ağustos Pazar
19:00 Rizespor – Göztepe
19:00 Eyüpspor – Konyaspor
21:30 Kayserispor – Beşiktaş
21:30 Karagümrük – Başakşehir
11 Ağustos Pazartesi
21:30 Trabzonspor – Kocaelispor