Süper Lig ekibine FIFA'dan tarihi ceza: 3 sezonluk transfer yasağı geldi

Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda yer alan Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov nedeniyle üç sezon sürecek bir transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Yasağın, oyuncunun önceki kulübüne ödenmesi gereken 70 bin Euro’luk bedelin yerine getirilmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Sadece 12 maçta forma giydi

2023 yılında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Shukurov, sarı-kırmızılı formayla 12 maçta görev yapmış, daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’nın yolunu tutmuştu.

Kulüp başkanı: Hallederiz

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, durumun çözülebilir olduğunu vurgulayarak, "Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz" ifadelerini kullandı.