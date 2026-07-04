Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Temmuz ayının gelişi ile birlikte Süper Lig fikstür çekim tarihi araması hızlandı. Geçen yıl lig fikstürü 4 Temmuz'da gerçekleşmişti. Bu yıl hala tarihlerin belli olmaması nedeniyle taraftarlar "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Milyonlarca futbol tutkunu Süper Lig fikstür çekimi için heyecanla bekliyor. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişken art arda gelen soru "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman" oluyor. İşte detaylar...
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Süper Lig fikstür çekim tarihini henüz paylaşmadı. Önümüzdeki hafta tarihin paylaşılması bekleniyor. Geçen yıl 4 Temmuz'da lig fikstürü belli olmuştu.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig
Başlangıç: 14-17 Ağustos 2026
Devre arası: 18-21 Aralık 2026 (16. hafta)
İkinci yarı: 15-18 Ocak 2027 (17. hafta)
Sezon sonu: 23 Mayıs 2027