Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Transferler yakından takip edilirken futbolcuların performansı heyecanla bekleniyor. Sezon öncesi sıklıkla yöneltilen sorulardan biri de "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak" şeklinde... İşte ayrıntılar...

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Buna göre, yeni sezon 8-9-10-11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligin ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerindeki karşılaşmalarla tamamlanacak. İkinci yarı ise 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde yeniden start alacak. Sezonun son haftası ise 17 Mayıs 2026'da oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig fikstür çekim tarihi TFF tarafından açıklanmış değil. Yeni sezon fikstürleri genellikle müsabakalardan 1 ay önce çekiliyor. Bu da 8 Temmuz tarihini işaret ediyor.