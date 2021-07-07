Süper Lig fikstürü 13 Temmuz'da belirlenecek

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Önce 2. ve 3. Lig fikstürü belirlenecek

Süper Lig ve 1. Lig fikstürleri öncesinde ise 2. ve 3. Lig fikstür çekimi yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF 2. Lig grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig grup kura çekimi ise aynı gün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.