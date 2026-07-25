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Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor lig maçı ne zaman başlıyor?

Süper Lig için heyecan dorukta... Taraftar bir an önce ligin başlamasını istiyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor taraftarı tarihlere ağırlık vermiş durumda... Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

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Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor lig maçı ne zaman başlıyor?

Süper Lig fikstürü çekildi ve maç programları belli oldu. Futbol tutkunları takımlarını sahada görmek için can atıyor. Futbolcuların performansı merak edilirken günler ilerledikçe artan soru "Süper Lig ne zaman başlıyor" oluyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe

Kaynak: HABER MERKEZİ
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