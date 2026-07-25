Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor lig maçı ne zaman başlıyor?
Süper Lig için heyecan dorukta... Taraftar bir an önce ligin başlamasını istiyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor taraftarı tarihlere ağırlık vermiş durumda... Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig fikstürü çekildi ve maç programları belli oldu. Futbol tutkunları takımlarını sahada görmek için can atıyor. Futbolcuların performansı merak edilirken günler ilerledikçe artan soru "Süper Lig ne zaman başlıyor" oluyor.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe