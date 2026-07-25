Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor lig maçı ne zaman başlıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Süper Lig fikstürü çekildi ve maç programları belli oldu. Futbol tutkunları takımlarını sahada görmek için can atıyor. Futbolcuların performansı merak edilirken günler ilerledikçe artan soru "Süper Lig ne zaman başlıyor" oluyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Rizespor

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | Başakşehir - Kocaelispor

21.30 | Amed - Erzurumspor

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe