Süper Lig ne zaman başlıyor? Liglerin başlangıç tarihi

26 Ağustos 2020

2020-2021 Süper Lig sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin başlayacağı tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü sona erecek.

Diğer taraftan TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in 2020-2021 sezonu başlangıç tarihlerini de açıkladı. Yeni sezon 1. Lig'de 11 Eylül 2020 Cuma günü, 2. ve 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

Avrupa ligleri ne zaman başlayacak?

Avrupa'da sezonun açılışı ilk olarak Fransa'da yapıldı. Fransa Ligue 1'de yeni sezon 21 Ağustos'ta başladı. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Hollanda Eredivise'de yeni sezon 12 Eylül'de, Almanya Bundesliga 1'de 18 Eylül'de, İtalya Serie A ise 19 Eylül'de başlayacak.