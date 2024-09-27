Süper Lig resmi sponsoru Nesine oldu

Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Nesine Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat ve 3. Lig Kulüpler Birliği Temsilcisi Rafet Orhan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini arttırmak için çalıştıklarını belirterek "Bu marka değerini ne kadar arttırırsanız sponsorlarınızdan da o kadar gelir elde edersiniz. Nesine.com'a teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunun layık olduğu yere gelmesi için gelirlerin artması gerekiyor. Biz de kulüp başkanlığından geliyoruz. Benim dönemimde futbolun marka değeri çok daha yukarılardaydı. Yaşadığımız talihsiz yönetimsel hatalardan dolayı sporu kendi ruhunun dışına çıkarıp farklı mecralara çektiğimiz için çok değer kaybetti." dedi.

Marka değeri vurgusu

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda aynı düşüncede olduklarını aktaran Hacıosmanoğlu, "Ahlaklı başarı her şeyden önemlidir. Bir takım şampiyon oluyor, öteki takımların başarısız addedildiği ortamda marka değerini yukarı çıkaramıyorsunuz. Sahada yarışacağız. Futbolun asıl patronu kulüplerimiz ve onları yönetenler. Marka değerini yukarı çıkarmakta başkanların daha çok sorumluluğu var. Bu anlayışı Türk futboluna yerleştirirsek marka değerimizi yukarı taşırız, sponsorlarımızın da katkıları artacaktır. Böylece Türk futboluna daha güzel hizmetler yapma fırsatımız olur. Futbolun marka değerini futbol ailesiyle birlikte layık olduğu yere taşıyacağız." diye konuştu.

'En büyük hedef kaçak yayını engellemek'

Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.

Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Zamana ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimiz var. Bu konuyla ilgili MHK ile irtibat halindeyiz. Karakterli, kafasının arkasında tilki olmayan hakemlerimizi en kısa zamanda yetiştireceğiz. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Hedefimiz hataları en aza indirmektir. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Genç kardeşlerimizi ahlaklı olarak yetiştireceğiz. Sahaya çıktıklarında renk ayrımı yapmadan kuralları uygulayacak yürekli kardeşlerimiz var. Hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız onlar da sahada sizi öyle temsil eder. Birlikte daha güzel günleri ve hakemleri göreceğiz. Bu babadan oğula hakem sistemini kökten değiştireceğiz. Kulüplerimizin de bu konuda şikayetçi olmasını ortadan kaldıracağız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız."

'Globalde iyi bir lig'

Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, futbolla toplumun kalkınmasına katkı vermek istediklerini dile getirdi.

Heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyen Gülbakanoğlu, "Süper Lig'in bu seneki transferlerle globalde iyi bir lig olduğunu görüyoruz. Bu paydada olmamız bizi keyiflendiriyor. Süper Lig'in isim sponsorluğunun yanı sıra 2. ve 3. Lig sponsorlukları yapmak daha çok heyecanlandırıyor. Bu şekilde tüm kulüplere ve taraftarlara erişeceğimizi düşünüyoruz. Finansal desteğin yanı sıra futbolla kalkınmayı, eğitime destek olacağımızı düşünüyoruz. Nesine olarak uzun soluklu sözleşmeler yapmayı çok seviyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi çok uzun soluklu sözleşmeler yaptık. Bu da bizim için bir başlangıç olur ve TFF ile iki tarafın da mutlu olacağı uzun soluklu anlaşmalar yapabiliriz. 15 yıllık tecrübemizde hem stat içinde hem de dışındaki organizasyonlarımızla futbolseverlerin bu oyuna katılımını sağlayacak değişik organizasyonlar yapıyoruz. Bu tecrübemizi hem Süper Lig'de hem de 2. ve 3. liglerde de kullanmak istiyoruz. Futbola ve spora katkı sağlamak istiyoruz. Sporun topluma ve gençlere faydasının farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

'Sürdürülemez bir ekonomi haline gelmiştir'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, kulüplerin gelirlerini arttırmak üzerine çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Kulüpler Birliği olarak toplantı yaptıklarını ifade eden Koç, şunları söyledi: "Konuştuğumuz konulardan biri futbolun ekonomik durumu ve 5 yıllık yol haritasıyla nasıl daha sağlıklı bir ekonomiye sahip oluruz diye toplandık. Gelir tarafını arttırmamız gider tarafını düşürmemiz lazım. Son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik olarak yaşadıklarına bakınca yaşananların hiçbiri kulüplerin kontrolünde değildir. Yanlış, gereksiz transfer diyebilirsiniz ama bugün yayın gelirlerinin 500 milyon dolardan 96 milyon dolara düşmesi, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, dövizin ve faizlerin geldiği nokta ve pandemi kulüplerin sorumluluğunda konular değil. Sürdürülemez bir ekonomi haline gelmiştir. Burada geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık ve 5 yıllık bir harita için anlaştık. Bu noktada sponsorlar çok önemli. Sponsorlarımızı cezbetmek, tatmin etmek, yatırımın karşılığını aldığını hissettirmek en önemli vazifemiz. Hem kendi ligimizde hem UEFA'da potansiyelimizin hak ettiği başarıyı yakalaması için ekonomik durumun sağlam olması lazım. Marka değeri arttıkça rakamlar da gelecektir."