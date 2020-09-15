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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Yeni sezonun ilk haftası geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
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Sezon öncesinde iddaa oranlarında ilk sırada yer alan Fenerbahçe 2.90 ile şampiyonluğun en favori ekibi olarak görülüyor.

Sarı Kanaryaları ezeli rakibi Galatasaray 3.40 ile takip ediyor.

Sezona Trabzon'da galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen oran 4.50 olurken, Trabzonspor'a ise 5.50 oran verildi.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir'in oranı ise 6.00 oldu.

Bu takımlar dışında geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'a 50.00 oran verilirken, Antalyaspor'a verilen oran ise 300.00 oldu.

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