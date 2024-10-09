Süper Lig simüle edildi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Şampiyon kim olacak?
Euro Club Index, milli araya girilen Süper Lig'de 8. haftanın sonunda şampiyonluk ve lig sıralaması tahminlerinde güncellemeye gitti. Peki 3 Büyükler'den hangi takım şampiyonluk yarışında önde gözüküyor? Bu sezon hangi takımın şampiyon olması bekleniyor? İşte ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın seezon sonuna kadar otplması beklenen puanlar ve muhtemel 2023-24 Trendyol Süper Lig şampiyonu...
Futbol veri sitesi Euro Club Index, 8. hafta sonunda Trendyol Süper Lig'deki sıralama tahminini yeniledi. An itibarıyla maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Yeni tahmine göre ise şampiyonluk mücadelesi nefes kesen bir sona doğru ilerliyor. Yapılan güncellemeye göre sezon sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı puanla zirveye ortak olacağı, ancak ezeli rakiplerden birinin averajla şampiyon olacağı öngörülüyor.
Küme düşmesi beklenen takımlar
Güncellenen sıralama tahmininde küme düşme hattı da netleşti. Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor sezon sonunda en alt sıralarda yer alarak ligde kalma mücadelesi verecek.
16. Kayserispor: 36 puan
17. Bodrum FK: 35 puan
18. Hatayspor: 32 puan
19. Adana Demirspor: 20 puan
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Sezon sonunda ilk 5 sıradaki takımların tahmini ise şu şekilde:
5. Trabzonspor: 57 puan
4. Başakşehir: 64 puan
3. Beşiktaş: 76 puan
2. Galatasaray: 89 puan
1. Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyon averajla)
Son güncellemeye göre Süper Lig'de bu sezonun finali heyecan dolu geçecek, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kıyasıya rekabet şampiyonluk yarışını son haftaya kadar canlı tutacak.