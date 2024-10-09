Süper Lig simüle edildi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Şampiyon kim olacak?

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 8. hafta sonunda Trendyol Süper Lig'deki sıralama tahminini yeniledi. An itibarıyla maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Yeni tahmine göre ise şampiyonluk mücadelesi nefes kesen bir sona doğru ilerliyor. Yapılan güncellemeye göre sezon sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı puanla zirveye ortak olacağı, ancak ezeli rakiplerden birinin averajla şampiyon olacağı öngörülüyor.

Küme düşmesi beklenen takımlar

Güncellenen sıralama tahmininde küme düşme hattı da netleşti. Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor sezon sonunda en alt sıralarda yer alarak ligde kalma mücadelesi verecek.

16. Kayserispor: 36 puan

17. Bodrum FK: 35 puan

18. Hatayspor: 32 puan

19. Adana Demirspor: 20 puan

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Sezon sonunda ilk 5 sıradaki takımların tahmini ise şu şekilde:

5. Trabzonspor: 57 puan

4. Başakşehir: 64 puan

3. Beşiktaş: 76 puan

2. Galatasaray: 89 puan

1. Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyon averajla)

Son güncellemeye göre Süper Lig'de bu sezonun finali heyecan dolu geçecek, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kıyasıya rekabet şampiyonluk yarışını son haftaya kadar canlı tutacak.