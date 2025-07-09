Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla giriş dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, taraftarlar 2025-2026 sezonundan itibaren çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek.

TFF, Nisan 2014'ten bu yana devam eden biletleme sisteminde yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu adımın taraftarların statlara erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını bildirdi.

Açıklamada, "TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Giriş esaslarını firmalar belirleyebilecek

Ayrıca, kulüplerin kendi anlaşmalı oldukları bilet satış firmaları aracılığıyla bilet satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacağı da vurgulandı.