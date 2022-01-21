Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için ihale düzenlenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıklarının 14 Şubat 2022 tarihine kadar tekliflerini iletmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilecek.

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