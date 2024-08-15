Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, haftanın açılış maçı olan Konyaspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda 17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

Tüpraş Stadyumu’nda 18 Ağustos Pazar günü Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmada ise Mehmet Türkmen görev yapacak.

Süper Lig’de haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

* 21.00 Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi

* 19.15 Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman

* 21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

* 21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar

* 19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

* 21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın

* 21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi

* 21.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

* 21.00 Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler