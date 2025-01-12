Süper Lig'de 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.

Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:

Takım

Harcama limiti (TL)

Yüzde 30 sapma dahil limit (TL)

Trabzonspor

3.833.550.392

4.983.615.510

Fenerbahçe

1.832.108.271

2.381.740.752

Galatasaray

1.764.529.273

2.293.888.055

Beşiktaş

919.741.014

1.195.663.318

Corendon Alanyaspor

445.011.320

578.514.715

Kasımpaşa

402.239.726

522.911.644

RAMS Başakşehir

378.977.636

492.670.927

Reeder Samsunspor

378.487.218

492.033.383

Bellona Kayserispor

265.591.243

345.268.616

Net Global Sivasspor

228.264.578

296.743.951

Atakaş Hatayspor

208.413.381

270.937.395

Çaykur Rizespor

206.223.736

268.090.857

ikas Eyüpspor

193.267.117

251.247.252

Göztepe

193.267.117

251.247.252

Sipay Bodrum FK

193.267.117

251.247.252

Onvo Antalyaspor

181.469.677

235.910.580

Gaziantep FK

155.508.650

202.161.245

TÜMOSAN Konyaspor

120.782.235

157.016.905

Adana Demirspor

101.428.974

131.857.666