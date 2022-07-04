Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

Fikstür çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekiminin ardından derbilerin yapılacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

İlk haftanın maçları ise şöyle:

Antalyaspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Beşiktaş-Kayserispor

Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Konyaspor

Başakşehir-Kasımpaşa

İstanbulspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Ümraniyespor

Giresunspor-Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor: Bay