Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi
Süper Lig 5 Ağustos 2022'de başlayacak. 14 Kasım 2022'de Dünya Kupası arası verilecek ve 18 Aralık 2022'de lig yeniden başlayacak. 28 Mayıs 2023'te ise son hafta karşılaşmaları yapılacak.
Fikstür çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.
Fikstür çekiminin ardından derbilerin yapılacağı haftalar şöyle:
4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
İlk haftanın maçları ise şöyle:
Antalyaspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Konyaspor
Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümraniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor: Bay