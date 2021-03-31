Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
TFF, Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
3 Nisan Cumartesi
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 Nisan Pazartesi
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır