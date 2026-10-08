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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasında Ozan Ergün, Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinde ise Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

 Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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