Süper Lig'de derbi heyecanı: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Saat 19.00'da başlayan mücadelede düdüğü hakem Yasin Kol çalıyor. Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ezeli rakibini mağlup ederek hem taraftarını sevindirmeyi hem de zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürmeyi hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 75 puanla haftaya ikinci sırada başladı. Bu sezon derbilerde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu şanssızlığına son vermek istiyor.

Öte yandan Beşiktaş, ligde oynadığı 31 maçta topladığı 52 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Geçen hafta sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlı ekip, derbide galip gelerek sezonun ilk yarısında elde ettiği 1-0'lık galibiyeti tekrarlamak ve ligi ilk 3 içinde bitirme hedefini güçlendirmek istiyor.

Derbinin 11’leri şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Masuaku, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Erhan, Rafa Silva