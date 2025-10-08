Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takım belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 8 haftalık bölümde oynanan 70 maçta 21 kez penaltı noktasına gidildi.

Bu süreçte Fenerbahçe, 3 kez penaltı kazanan tek takım olarak listenin zirvesine yerleşti. Sarı-lacivertliler; Göztepe, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında beyaz noktaya gitti.

Üç penaltıda da topun başına geçen Anderson Talisca, iki denemesinde isabet sağlayamazken yalnızca Antalyaspor maçında ağları havalandırdı.

21 penaltının 16’sı gol oldu

Sezonun geride kalan 70 maçında hakemler 21 kez penaltı kararı verdi. Bu atışların 16’sı golle sonuçlanırken, 5 penaltı kaçtı.

Fenerbahçe, iki penaltı kaçırırken; Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Göztepe birer penaltıdan yararlanamadı.

Galatasaray, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve Trabzonspor 2’şer kez penaltı kullandı ve tamamını gole çevirdi.

Konyaspor, Samsunspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa da birer kez penaltıdan gol buldu.

5 takım henüz penaltı kullanmadı

Süper Lig’de ilk 8 haftada Çaykur Rizespor, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Eyüpspor ve Kayserispor lehine henüz penaltı kararı verilmedi.

Aleyhine en fazla penaltı çalınan takımlar

Aleyhine en fazla penaltı kararı çıkan takımlar Eyüpspor ve Gaziantep FK oldu. İki ekip de 4’er kez penaltı kararıyla karşılaştı.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor aleyhine 2’şer; Beşiktaş, Antalyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir aleyhine ise 1’er kez penaltı verildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Kocaelispor aleyhine ise hiç penaltı çalınmadı.

Dört futbolcu 2’şer penaltı golü attı

Bu sezon penaltıdan iki kez ağları havalandıran oyuncular:

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Paul Onuachu (Trabzonspor)

Alexandru Maxim (Gaziantep FK)

Bruno Petković (Kocaelispor)

Üç kez penaltı kullanan Anderson Talisca, iki vuruşunda başarısız olarak en çok penaltı kaçıran isim oldu.

En çok penaltı veren hakem: Ali Şansalan

İlk 8 haftada en çok penaltı kararı veren hakem Ali Şansalan oldu. Şansalan, yönettiği 5 maçta 3 kez beyaz noktayı gösterdi.

Onu Atilla Karaoğlan, Cihan Aydın, Ali Yılmaz ve Oğuzhan Çakır ikişer penaltı kararıyla izledi.

Bazı hakemler (Çağdaş Altay, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Oğuzhan Aksu, Alper Akarsu) ise ilk 8 haftada hiç penaltı kararı vermedi.