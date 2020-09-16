Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 2. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Haftanın öne çıkan müsabakasında ise Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu önemli karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk