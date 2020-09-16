ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Spor
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Ligde 2. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Haftanın öne çıkan müsabakasında ise Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu önemli karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk

Süper Lig

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap