Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu! Sürpriz Oğuzhan Çakır kararı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken kararı ise, Galatasaray’ın Adana Demirspor olan karşılaşmasında yer alan hakem Oğuzhan Çakır’a görev verilmemesi oldu.

Adana Demirspor taraftarlarının eleştirilerinin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamada bulundu. MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve kısa bir süre dinlendirilmesinin ardından görevine devam edeceği öğrenildi.

Adana Demirspor’un cezası belli oldu

Öte yandan, Adana Demirspor’un sahadan çekilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir karar alındı. Adana Demirspor, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Ayrıca kulüp başkanı Murat Sancak’a 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin lira para cezası verildi.

Haftanın hakemleri

Hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şu şekilde belirlendi:

Bugün:

• 20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam

Yarın:

• 13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün

• 16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

• 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar:

• 13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

• 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

• 16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

• 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi:

• 20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük