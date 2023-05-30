Süper Lig'de kritik gece: Şampiyon belli olabilir

Spor Toto Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin beş puan önünde yer alan sarı kırmızılılar, başkentten zaferle ayrılması durumunda 23'üncü lig şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar, puan kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın sonucuna göre de mutlu sona ulaşabilir.

Ligde oynadığı son üç maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde dördüncü yıldızı taktığı 2014-2015 sezonunda yakalamıştı... Sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla deviren Galatasaray, rakibine karşı daha önce duble yaptığı son iki sezonu da zirvede tamamlamıştı.

Haftaya 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde giren Ankaragücü ise henüz ligde kalmayı garantiyebilmiş değil. Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini iç sahada üst üste üçüncü kez devirmek istiyor.