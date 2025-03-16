Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
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Trendyol Süper Lig’in bitimine 10 hafta kala Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti. Bodrum FK’nin deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybeden Adana ekibi, ligin düşen ilk takımı oldu.
Ligde şu ana kadar eksi 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, küme düşme hattının hemen üstünde yer alan 30 puanlı Bodrum FK ile arasındaki farkı kapatma şansını yitirdi.