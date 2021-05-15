Süper Lig'de muhteşem final muhteşem heyecan

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Son iki haftaya 81 puanla giren Siyah Beyazlılar 81 puanla +2 averajla mücadeleye çıkıyor. Şampiyonluk için Beşiktaş'ın 3 puanı kazanmasından sonra averajını da Galatasaray'dan yüksek tutması gerekiyor.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş'ın takıpçisi Galatasaray ise Malatyaspor ile karşılaşıyor, Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanması için rakibini en az 3 gol farkla yenip, averajda Beşiktaş'ı geçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş ile Galatasaray kaybeder Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak.



