Süper Lig'de muhteşem final muhteşem heyecan
Süper Lig'de son hafta hayacan dorukta. Süper Lig'de düğüm bu akşam çözülecek. Saat 20.30'başlayacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray ise Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in şampiyonunu averaj hesapları belirleyecek.
Beşiktaş nasıl şampiyon olur?
Son iki haftaya 81 puanla giren Siyah Beyazlılar 81 puanla +2 averajla mücadeleye çıkıyor. Şampiyonluk için Beşiktaş'ın 3 puanı kazanmasından sonra averajını da Galatasaray'dan yüksek tutması gerekiyor.
Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş'ın takıpçisi Galatasaray ise Malatyaspor ile karşılaşıyor, Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanması için rakibini en az 3 gol farkla yenip, averajda Beşiktaş'ı geçmesi gerekiyor.
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş ile Galatasaray kaybeder Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak.