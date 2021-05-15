Süper Lig'de muhteşem heyecan! İlk yarılar bitti 4 gol var

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Son iki haftaya 81 puanla giren Siyah Beyazlılar 81 puanla +2 averajla mücadeleye çıkıyor. Şampiyonluk için Beşiktaş'ın 3 puanı kazanmasından sonra averajını da Galatasaray'dan yüksek tutması gerekiyor.

Beşiktaş: 1 - Göztepe: 1 (İkinci yarı oynanıyor)

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş'ın takıpçisi Galatasaray ise Malatyaspor ile karşılaşıyor, Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanması için rakibini en az 3 gol farkla yenip, averajda Beşiktaş'ı geçmesi gerekiyor.



Galatasaray: 2 Yeni Malatyaspor: 1 (İkinci yarı oynanıyor)

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş ile Galatasaray kaybeder Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak.



Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İkinci yarı oynanıyor)

Karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu

Göztepe - Beşiktaş maçı

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh.

VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle:

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy