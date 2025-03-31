Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Galatasaray önde Fenerbahçe takibini sürdürüyor

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta, Eyüpspor – Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı. Haftanın tamamlanan 8 maçının ardından, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 65'e çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde, Galatasaray ile maç sayısını eşitleyerek puan farkını 3’e düşürme şansını yakalayacak. Galatasaray, 30. haftayı BAY geçeceği için haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

Cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, 71 puanda kaldı. Bu sonuç, şampiyonluk ihtimalleri üzerinde doğrudan etkili oldu.

Güncellenen oranlar şöyle:

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı: 1.23

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı: 3.55