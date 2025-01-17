Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR'ı açıklandı
Süper Lig'in 20. haftasındaki Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Jan Boterberg olacak.
Haber Merkezi
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Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu’nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Cihan düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi ise Süleyman olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Belçika'dan Jan Boterberg görev yapacak.
Boterberg'e VAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek