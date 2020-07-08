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Süper Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak
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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.

2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi başlayacak.

Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

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