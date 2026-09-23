Süper Lig’de yeni sezonun kazancı ortaya çıktı

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Süper Lig’in 2026-27 sezonunda yayın hakkından elde edilecek toplam gelirin 9 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor. Kulüplerin alacağı katılım payı yaklaşık 174,5 milyon lirayı bulurken, bir galibiyetin yayın gelirindeki karşılığı ise yaklaşık 9,8 milyon lira olacak.

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, 182 milyon dolarlık yayın ihalesi bedelinin yarısı sabit kur, kalan yarısı ise güncel döviz kuru üzerinden hesaplanacak.

Mart 2024’te gerçekleştirilen ihalenin şartları kapsamında 31,3 lira olarak belirlenen sabit kur, iki yıllık enflasyon güncellemelerinin ardından 52,91 liraya yükselecek.

Süper Lig kulüplerine yaklaşık 6,5 milyar lira

Toplam yayın gelirinin yüzde 28’i Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligler, hakem ücretleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) giderleri ve küme düşen kulüplere yapılacak paraşüt ödemeleri için kullanılacak.

Bu kesintilerin ardından Süper Lig’de mücadele eden kulüplere dağıtılacak toplam tutarın yaklaşık 6,5 milyar lira olması öngörülüyor.

Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 48’i takımlar arasında eşit şekilde bölüştürülecek. Gelirin yüzde 46’lık kısmı sezon boyunca alınan sonuçlara göre dağıtılırken, kalan yüzde 6 ise ligi ilk 6 sırada bitiren ekiplerin derece ödüllerine ayrılacak.

Her kulübe 174,5 milyon lira katılım payı

Eşit dağıtım için ayrılan bölümden Süper Lig’de yer alan 18 kulübün her birine yaklaşık 174,5 milyon lira katılım payı verilecek.

Performansa göre dağıtılacak yaklaşık 3 milyar liralık bölümde ise kulüplerin kazandığı her karşılaşmanın değeri yaklaşık 9,8 milyon lira olacak. Beraberlik halinde bu miktar iki takım arasında eşit şekilde paylaşılacak.

Şampiyona 126 milyon liralık ek gelir

Sezonu ilk 6 içerisinde tamamlayan kulüpler, katılım ve performans gelirlerine ek olarak ligdeki derecelerine göre de ödeme alacak.

Bu dağılıma göre Süper Lig şampiyonu yaklaşık 126 milyon liralık birincilik primi elde edecek. İkinci sıradaki takım 101 milyon, üçüncü 76 milyon, dördüncü 51 milyon, beşinci 26 milyon, altıncı sıradaki ekip ise 13 milyon lira ilave yayın geliri kazanacak.