Süper Lig'de yeni yayıncı kuruluş ihalesi bu yıl içinde yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbol maçlarının yayın hakkı için bu yıl içinde yeni ihaleye çıkacaklarını ve dünyanın önemli yayıncı kuruluşlarını ihaleye davet edeceklerini söyledi. Mart ayından itibaren maçları seyircili oynatmak istediklerini söyleyen Özdemir, pandemi döneminde kulüplerin gelirlerinin yüzde 40 azaldığını, 21 kulübün zararını 1.2 milyar lira olarak hesapladıklarını aktardı.



Turgay Türker başkanlığındaki Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Nihat Özdemir, futbol ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Kulüpleri yaşanan ekonomik krizden 5 yıl içinde düzlüğe çıkarabileceklerini ümit ettiklerini belirten Nihat Özdemir, 4- 5 tanesi dışında kulüplerin yöneticilerin cebinden koyduğu parayla ayakta kalabildiğini aktardı. Büyük kulüplerin daha çok mali sıkıntıda olduğuna dikkat çeken Özdemir, gelirlerin yüzde 40 civarında azaldığını belirtti. Pandemi sebebiyle 21 kulübün 1.2 milyar lira zararda olduğunu hesapladıklarını ifade eden Özdemir, bunda kur artışlarının da etkili olduğunu anlattı.



Yayıncı kuruluş ihalesi yapılacak



Gelecek yılın yayıncı kuruluşunun belirlenmesi amacıyla ihalenin bu yıl içinde yapılacağı bilgisini veren Nihat Özdemir, yeni ihale sürecine dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları davet edeceklerini bildirdi. 4’üncü yılında olan yayın kuruluşunun 1 yılı daha olduğunu söyleyen Özdemir,

“Pandemi düzelme yoluna girerse bu yayıncı kuruluşla gelirleri arttırıcı iyi bir ihale yapabilirsek o zaman kulüplerimizin maddi durumları iyiye doğru gidebilir” dedi.

Türk futbol ekonomisinin Avrupa’da 6’ncı sırada yer aldığını kaydeden Özdemir, 4 büyük kulübün borcunun 14 milyar lira , mevcut gelir toplamının ise 750-800 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.



Kulüplerin tamamının anonim şirket olmasını öngören bir yasal düzenlemenin TBMM’de beklediğinin altını çizen Özdemir, teklifte bütçeden fazla yapılan borçlanmadan başkanların sorumlu olmasının planlandığını söyledi.



Başkan Özdemir aşılama oranı arttıkça, aşı olma zorunluluğu aramak şartıyla Mart ayı itibarıyla maçları yüzde 30-35 kapasite ile seyircilere açmayı planladıklarını ifade etti. Özdemir, bu konuda Sağlık Bakanlığı’ndan izin alacaklarını sözlerine ekledi.