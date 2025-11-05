Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü ve bazı futbolcu ile teknik isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı Orkun Kökçü "kural dışı hareketi", teknik direktör Sergen Yalçın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" nedeniyle disipline gönderildi.

Beşiktaş Kulübü de "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Rizespor da listede

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un da "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında yaşanan saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, maçta kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari de "kural dışı hareketi" gerekçesiyle disipline verildi.

Kayserispor'da başkan, yönetici ve antrenöre sevk

Zecorner Kayserispor Kulübü, Kasımpaşa maçındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle kurula gönderildi.

Ayrıca kulüp başkanı Nurettin Açıkalan ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi aynı gerekçeyle, antrenör Vito Tercolo ise "talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve tedbire uymama" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

1. Lig'de de çok sayıda sevk kararı

TFF, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor futbolcusu Kamil Ahmet Çörekçi, Özbelsan Sivasspor oyuncusu Bekir Turaç Böke ve Sipay Bodrum FK futbolcusu Berşan Yavuzay'ın "kural dışı hareket" nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Ayrıca Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor, Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK da çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.