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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.