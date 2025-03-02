Süper Lig'in 26. Haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında (Muhtemel 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Li̇g'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürüyor. Pazar gününün kritik maçında li̇der Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanın da 3 puan arayacak. Kasımpaşa'nın ev sahi̇pli̇ği̇nde pazar günü saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadeleyi̇ futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarindan taki̇p edebi̇lecek.

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.



Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

Teknik direktör Buruk cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

Yunus Akgün cezalı

Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa'ya karşı süre alamayacak. "Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Piatkowski, Winck, Cafu, Ben Ouanes, Barak, Hajradinovic, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen