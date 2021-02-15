Süper Lig'in adı değişti

Türkiye’de uzun süredir konuşulan Süper Lig'in isim sponsoru sonunda belli oldu. Yaklaşık 3 yıldır sponsorsuz olarak devam eden Süper Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu. Böylelikle kulüplerin kasasına 200 milyon liraya yakın para gireceği belirtiliyor.

Ligin isim hakkı yayıncı kuruluş Digiturk’teydi. Ancak yapılan son anlaşmaya göre bu hakkın sezon sonuna kadar kulüplere devredildiği belirtilmişti. Buna göre yeni dönemde ligin isim sponsorluğundan kulüpler gelir sağlayabilecek. Gözler şimdi de Süper lig’in sosyal medya hesaplarına çevrildi. Ligin tüm sosyal medya hakları yine yayıncı kuruluşun elinde bulunuyor ve kulüpler bu alanda para kazanamıyor.