Süper Lig'te 2025-26 için fikstür çekildi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı derbi haftaları netleşti. Sezonun öne çıkan derbi haftaları arasında 11. haftada oynanacak Galatasaray - Trabzonspor ve Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmaları dikkat çekiyor. Sezonun ilk derbisi 5. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı olacakken, dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 14. haftada oynanacak.
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken, sezon fikstürü TFF tarafından çekildi.
Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen fikstür çekiminde, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un birbirleriyle karşılaşacağı derbi haftaları da netleşti.
Fikstür çekimine göre sezonun ilk büyük kapışması 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Süper Lig'in derbi haftaları şöyle:
* 5. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
* 8. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
* 11. Hafta (Çift Derbi Haftası)
Beşiktaş - Fenerbahçe
Galatasaray - Trabzonspor
* 14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
* 16. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş